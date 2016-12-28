搶好康！漫遊彰化市 抽450枚金銀幣

2016-12-28 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所推出的「玩在彰化五大觀光軸線慢活輕旅行」專案遊程活動，梯梯爆滿，緊接著於明年1月至3月底止，只要民眾來彰化市小旅行、臉書上傳照片，即有機會獲贈共450枚金質、銀質的八卦山天空步道紀念幣，珍藏、贈禮兩相宜，數量有限，市長邱建富呼籲大家把握這個難得的機會。

今天邱建富在發表記者會表示，紀念幣正面為綜合八卦山天空步道，灰面鵟鷹與大佛的彩色圖案，背面為精雕市公所建物圖案，分成金、銀兩色；導覽地圖則以彰化火車站為起點、八卦山天空步道為終點，介紹市區內沿途特色美食店家、觀光景點等資訊。

他說，為吸引遊客到彰化觀光，凡於明年1月1日起至3月31日止的「半線漫遊~天空步道小旅行」活動期間內，至「彰化市公所城市暨觀光發展課」臉書點選本次活動，按「讚」及「分享」，並上傳彰化市3處景點（天空步道、孔廟、扇形車庫）及任3處彰化市小吃或伴手禮店家（以導覽地圖中的小吃、名產、伴手禮店家為限）的合照，並留言輸入通關密語，就有機會獲得1枚八卦山天空步道紀念幣，每月隨機抽出150名。

邱建富強調，他們推出的金、銀紀念幣，每個成本超過200元，數量有限，珍藏、贈禮兩相宜，呼籲大家把握這個難得的機會。