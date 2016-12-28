為走紅毯拚了 182公斤男靠胃繞道手術甩63公斤
〔記者蘇孟娟／台中報導〕一名32歲的男子體重達182點7公斤，因未婚妻僅52公斤，兩人身型落差太大，男子為帥帥迎接走紅地毯的日子，減肥多次均告失敗，最後接受胃繞道手術，10個月來搭配飲食控制，甩掉63公斤，近日開心拍婚紗照，盼能瘦到百公斤以下，讓兩人更速配。
澄清醫院一般外科主治醫師吳明哲說，男子自稱從小就是胖子，且是大胃王，一餐往往要吃兩大碗公的飯，又嗜吃零食配飲料，吃牛排也至少30盎斯起跳，遠遠超過一般人約8盎斯的食量，體重一路飆高到182點7公斤，BMI值更高達55.8（BMI18.5~23.9為正常範圍），褲子都要穿到4XL。
他與未婚妻已相戀多年，兩人準備結婚，但他的身材與未婚妻實在差很大，男子自覺182公斤與52公斤的對比，走紅地毯實在太不「速配」了，因此決定開始減肥。
但男子聲稱曾吃半年減肥代餐，卻是瘦身有限且一停餐又復胖，他雖然身高181公分，但體重逾182公斤，走個兩三步就喘噓噓，且感覺膝蓋都承受不了自己的體重，顧及健康因素不減不行，才考慮乾脆接受胃繞道手術，一勞永逸。
吳明哲說，替男子進行胃繞道手術，在食道下方留下原來約10到20分之一的小胃，成為新胃，繞過十二指腸，將小腸直接接上小胃，使消化液混合食物的時間延遲，吸收營養的時間變短，以達到減重的效果。
吳明哲指出，病人術後再配合營養師的指導飲食，多能達到減掉多餘體重的效果，男子在院內營養師賴淑娥定期指導下，均衡營養飲食，體重順利持續下降，術後10個月體重已降至119.3公斤，褲子腰圍也降至2L。
醫師說，日前男子到院做術後追蹤，直說感覺身體輕鬆多了，活動力也增強了，且開心分享已跟未婚妻拍好婚紗照，但未透露婚期，男子表示，希望能再瘦到100公斤以下。
醫師指出，BMI值大於35就屬於病態性的肥胖，易伴隨呼吸中止症、糖尿病等疾病，一些接受手術的患者中，在開完刀的住院期間，包括糖尿病、高血壓的症狀均有明顯改善。
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