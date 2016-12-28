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職場女性力量崛起 中市府邀菁英分享經驗

2016-12-28  16:13

〔記者張菁雅／台中報導〕職場女性力量崛起！台中市政府經發局和台灣經濟研究院今天舉辦「跨域創新論壇年會」，邀請8位女性菁英，分享職場與生命歷程。經發局長呂曜志說，近10年來，女性力量崛起，成為全球趨勢，而中部地區女性創業比例不到5％，還有很大成長空間。

天堂花園創辦人喬紀穎今年35歲，5年前自創品牌，推出天然保養品，公司資本額1000萬元，她研發第一支精華液就花了500萬元，不知道通路在哪裡，找代工廠還被潑冷水，四處碰壁，連朋友都勸她「認賠殺出」。她說，因為女性的韌性與堅持，她不願放棄，透過網路、廣發試用品，逐漸打出知名度，如今公司商品屢獲得美容網站票選第1名。她認為成功之道在於商品必須有獨特的技術、定位清楚。

此外，KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師郭冠纓、伊芙美創辦人謝宜珊、吟詩企業創辦人林宥岑都到場分享女性創業甘苦。

呂曜志指出，全球經濟已從勞力需求轉變為腦力需求，過去幾乎由男性擔任職場要職的現象，近10年正在翻轉，女性力量崛起，成為全球趨勢；研究發現，女性適合在上班一段時間後，再出來創業，全台灣135萬家中小企業，約10萬家是女性企業主，但中部女性創業比例不高，約5％，還有很大成長空間，未來政府將投入更多政策關注和資源。

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  • 跨域創新論壇年會邀女性企業家分享經驗。（記者張菁雅攝）

    跨域創新論壇年會邀女性企業家分享經驗。（記者張菁雅攝）

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標題：職場女性力量崛起 中市府邀菁英分享經驗


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