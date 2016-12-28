台水董事長郭俊銘：明年底前水價不漲

台水董事長郭俊銘承諾明年底前不談漲水價（左）。（記者林筑涵攝）

2016-12-28 16:00

［記者林筑涵／台北報導］台水董事長郭俊銘上任時宣布水價明年7月前不調漲，今日郭俊銘則進一步承諾明年底前不談漲水價，未來再視經濟發展作調整；同時針對漏水率改善也做出目標，表示明年全年希望控制在16％以下。

根據郭俊銘表示，截至去年底全國漏水率為16.63％，其中95％漏水源雖仍來自塑膠管，但塑膠管具成本優勢，目前降低漏水率仍採管線汰換方式進行。郭俊銘進一步指出，目前台水減漏計畫中以三大區域為主，高漏水區的基隆因多為山區，地形高低落差造成供水水壓過高，容易發生破管，與地方政府洽談合作，由地方提公高度差距不大的公有地作為蓄水池建設地，改以重力而非加壓方式送水；而高成本區的澎湖與屬缺水區的高雄則藉由降低漏水率，解決各自問題。

郭俊銘也表示，上月漏水率已低於16％，希望明年全年漏水率目標也能控制在16％以下。另外，針對立委提出外界認為漏水率高卻漲水價一事，郭俊銘承諾，明年底前「不漲水價」，未來再視經濟發展與民意做調整。

值得注意的是，郭俊銘指出台水全國的鉛管三年汰換計畫，主要位於宜蘭、苗栗與花蓮三地，已於日前完成最後宜蘭200戶更換，全國屬於台水的鉛管已全數汰換完成。