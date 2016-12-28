不必再飛了！ 國際越南語認證明年可在台考照

2016-12-28 15:42

〔記者劉婉君／台南報導〕近年來學習越南語的人口增加，想要取得越南語認證不用再跑到越南，由國立成功大學越南研究中心研發的「國際越南語認證」，明年2月18日將首度舉辦測驗，依國際標準CEFR及越南教育部公布的分級標準，獲得越南國家大學、河內大學、美國哈佛大學、澳洲國立大學、日本大阪大學等國內外大學越南學系承認，即日起至明年1月10日受理報名。

成大越南研究中心主任蔣為文表示，以往要取得越南語認證，必須要到越南參加官方舉辦的考試，或是參加國內代理單位舉辦的考試，由越南出題，測驗後再將考卷送到越南批改、發證；該中心與社團法人台越文化協會主辦的「國際越南語認證」，全部由台灣主導，結合台灣及越南學者共同研發，「自有品牌、國際有效」，預計每年春、秋各舉辦一次測驗，讓有心想取得認證的民眾，在國內就可以考照，省去搭機往返台越的時間與金錢。

「國際越南語認證」共分為3階6級，分別為A1基礎級、A2初級、B1中級、B2中高級、C1高級、C2專業級，不分國籍、種族、族群、年齡都可報考，初級考試科目包含聽力及閱讀，中級與高級包含聽力、閱讀、書寫及口語測驗，證照有效期限為2年。蔣為文說，只要取得B1認證就可到越南進修或工作，獲得多一份前進越南的競爭能力。

相關資訊可上國際越南語認證查詢。