連鎖餐飲服飾台東展店 串連鐵花新生商圈

2016-12-28 15:15

［記者張存薇／台東報導］台東市鐵花商圈持續發展，縣長黃健庭在臉書上公布，東元集團旗下的連鎖品牌漢堡將到台東展店，同時大型服飾旗艦店也將進駐台東縣農會超市商圈，串連台東市新商圈。

東元集團已向台鐵承租新生路、博愛路口店面、旗下的摩斯漢堡確定到台東，明年三月將進駐，其他還有日式食堂、家庭餐廳等也會在周邊展店。

此外，一街之隔的縣農會超市目前也正重新整修中，預計明年四月重新營業，連鎖服飾品牌NET也會在鐵花、新生商圈開旗艦店，再加上周邊已有的牛排館、速食店，目標瞄準年輕人市場。

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