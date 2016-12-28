面試時解決公司弱點卻未被錄取！ 網友：能力太好別留台灣

2016-12-28 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕中華電信的薪資福利最近在網上引起熱議，一名網友則在PTT上分享自己博士剛畢業時，到中華電信面試的經驗，他直接在面試官前指出官網的缺點，並馬上提出解決方法，讓在場人士驚訝不已。這讓他以為自己穩上，「心裡都在開慶功宴了」，沒想到最後卻收到感謝函通知未錄取。這段經歷一PO出引起網友廣大迴響：「太邱了」、「果然沒出過社會」、「能力太好，不能留在台灣！」

這名自稱博士畢業的網友表示，當時進入中華電信是他第一志願，他先透過關係，請認識的教授寫推薦函、打電話樣樣來，因教授與當時的所長關係良好，網友自認前置的「內線準備」應很夠力。

面試當天他穿著正式西裝，先是在英文測驗被稱讚英文很好、每題都寫對，後來又在專業面試時當場提出中華電信網頁的XSS弱點，並用簡報展示給在場人士看，網友說，「他們很驚訝，馬上派人來接通網路，要我當場示範，並請我提出解決方法」，因此他的面試時間超出一般人，「面試到這裡我就覺得超穩的，專業領域完全符合，又當場令人驚艷，英文又考得很好。」

在最後一關面試，面試官提到：「我們這次沒有要招博士，這職缺是碩士等級的，你可以接受嗎？」原PO表示認同，「中華電信的升遷制度應很合理，我願意一開始用碩士職級進去，我相信我的專業能力可以很快爬到博士職級的等級的。一開始從低處爬，我並不在意。」

只是，最後原PO收到未錄取的感謝信。但他認為，自己也慶幸沒錄取，免得進去後難升職，造成雙方誤會。他的這段經驗一分享到網路上，網友紛紛回應，「你太邱了」、「主動指正別人缺點，白目，當然不會被錄取」、「要給主管面子」、「怕讓你進來後也留不住你吧」、「這就是有能力卻沒社會經驗」、「至少證明了就算有人脈也未必會上」也有人反思這是台灣企業普遍現象：「在美國就會錄取了」、「台灣有台灣的玩法」、「太強真的反而沒人要，很多人更喜歡聽話的」。