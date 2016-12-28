| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

亞太電信向台灣大哥大行動借網 再遭NCC開罰240萬

2016-12-28  14:41

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，亞太電信向台灣大哥大行動借網一事，因為雙方為更改事業計畫書，已經對雙方裁罰3次，分別是30萬、60萬、120萬，但承諾建置4600座仍未建置完成，目前建置3000座，預計明年1月15日可建置4000座，這次裁罰240萬，三個月後再檢視其進度。

NCC表示目前亞太借網費用，每個月超過1億。

廣告
  • 國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗9月時表示，NCC已經通過亞太電信申請的行動寬頻業務事業計畫書變更，預計年底前亞太電信將完成自建語音網路計畫，但承諾建置4600座仍未建置完成。（記者陳炳宏攝）

    國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗9月時表示，NCC已經通過亞太電信申請的行動寬頻業務事業計畫書變更，預計年底前亞太電信將完成自建語音網路計畫，但承諾建置4600座仍未建置完成。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC 亞太電信 借網
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：亞太電信向台灣大哥大行動借網 再遭NCC開罰240萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.