亞太電信向台灣大哥大行動借網 再遭NCC開罰240萬

2016-12-28 14:41

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，亞太電信向台灣大哥大行動借網一事，因為雙方為更改事業計畫書，已經對雙方裁罰3次，分別是30萬、60萬、120萬，但承諾建置4600座仍未建置完成，目前建置3000座，預計明年1月15日可建置4000座，這次裁罰240萬，三個月後再檢視其進度。

NCC表示目前亞太借網費用，每個月超過1億。