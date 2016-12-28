| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

田中實加老家曝光 媒體爆：高雄小港大林蒲旺族

2016-12-28  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕賣座紀錄片《灣生回家》監製田中實加（陳宣儒），遭日本記者踢爆捏造身世，其過去對外宣稱的日本灣生後代身分純屬虛構，連畫家的身分都是謊稱，臉書上所PO的畫作全是盜圖來加以變造。有媒體依據網友爆料，查證確認陳宣儒的家鄉就是高雄市小港區大林蒲。

根據《壹週刊》報導，陳宣儒的家族在大林蒲地區算是旺族，她的父親陳秋年輕時是公營的高雄硫酸錏公司公務員，退休後在家開神壇，幫鄉親收驚、問事，陳宣儒在家中排行老么，有一個哥哥、二個姊姊，她在父親的安排下從小學畫畫，唸完鳳林國小、小港國中後，就讀藝專的繪畫科，很年輕就與一名在中油工作的男子結婚，生了一個兒子後離婚。

陳宣儒老家的鄰居一看到田中實加的照片，就指認「她就是陳家的小女兒！」，現年80多歲的陳宣儒媽媽，談到女兒馬上起戒心，只說陳宣儒很厲害，同時否認家族有日本血統，只說自己受過日本教育，會一點日文。

陳宣儒的大姊則表示，《灣生回家》的作者花了很多心血完成作品，她看了也非常感動，「為什麼每個人不去了解她的辛苦，反而去挖人家的底？」她認為，陳宣儒可能有一些在日本生活的因緣，並提到陳宣儒前幾年認了一個日本人做乾媽，還帶回家裡與母親見面。

廣告
  • 《灣生回家》監製田中實加，遭踢爆自稱係灣生後代的身分純屬虛構。（資料照，記者陳志曲攝）

    《灣生回家》監製田中實加，遭踢爆自稱係灣生後代的身分純屬虛構。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 灣生回家 田中實加
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：田中實加老家曝光 媒體爆：高雄小港大林蒲旺族


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.