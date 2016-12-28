田中實加老家曝光 媒體爆：高雄小港大林蒲旺族
2016-12-28 17:08
〔即時新聞／綜合報導〕賣座紀錄片《灣生回家》監製田中實加（陳宣儒），遭日本記者踢爆捏造身世，其過去對外宣稱的日本灣生後代身分純屬虛構，連畫家的身分都是謊稱，臉書上所PO的畫作全是盜圖來加以變造。有媒體依據網友爆料，查證確認陳宣儒的家鄉就是高雄市小港區大林蒲。
根據《壹週刊》報導，陳宣儒的家族在大林蒲地區算是旺族，她的父親陳秋年輕時是公營的高雄硫酸錏公司公務員，退休後在家開神壇，幫鄉親收驚、問事，陳宣儒在家中排行老么，有一個哥哥、二個姊姊，她在父親的安排下從小學畫畫，唸完鳳林國小、小港國中後，就讀藝專的繪畫科，很年輕就與一名在中油工作的男子結婚，生了一個兒子後離婚。
陳宣儒老家的鄰居一看到田中實加的照片，就指認「她就是陳家的小女兒！」，現年80多歲的陳宣儒媽媽，談到女兒馬上起戒心，只說陳宣儒很厲害，同時否認家族有日本血統，只說自己受過日本教育，會一點日文。
陳宣儒的大姊則表示，《灣生回家》的作者花了很多心血完成作品，她看了也非常感動，「為什麼每個人不去了解她的辛苦，反而去挖人家的底？」她認為，陳宣儒可能有一些在日本生活的因緣，並提到陳宣儒前幾年認了一個日本人做乾媽，還帶回家裡與母親見面。
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