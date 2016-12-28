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亞洲學生交流 越南21校35學生首次訪高

2016-12-28  14:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕第17屆「亞洲學生交流計畫」（Asian Student Exchange Program，ASEP）即日起在高雄舉行，除台灣、日本、韓國、泰國、印尼、印度等「常客」外，越南是第一次參加，且來了21校共35名學生，甚具規模，讓ASEP成為落實新南向政策的橋頭堡。

越南教育代表團主要來自胡志明及河內的國中學生，另有高市教育局負責越南事務的顧問武橋興、河內的星星國中校長阮氏雲庒及1位教師，由大寮國中負責接待，因為多達35名學生，文山高中與中山工商也加入接待家庭行列。

武橋興表示，感謝接待家庭安排打靶及捷運輕軌體驗、走訪琉璃吊橋與佛教紀念館、品嚐夜市美食，讓越南師生從感受到高雄人的親切與熱情，最特別的是越南學生參加台式流水席喜宴，直呼明年還要再來高雄參加ASEP活動。

星星國中校長阮氏雲庒已正式邀請大寮國中師生明年暑假回訪越南，2校也在洽談締結姊妹校事宜，預期明年高雄與越南的交流將持續加溫。

為落實總統蔡英文的新南向政策，高市教育局長范巽綠今年暑假率團拜訪越南教育部後，對方同意加入亞洲學生交流計畫（ASEP），並派出21校共35名學生參加，讓范巽綠交出第一張成績單。

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  • 越南學生體驗打靶。（記者洪定宏攝）

    越南學生體驗打靶。（記者洪定宏攝）

  • 越南學生（後排中的2名女生）體驗台式流水席喜宴。（記者洪定宏攝）

    越南學生（後排中的2名女生）體驗台式流水席喜宴。（記者洪定宏攝）

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