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南投縣跨年晚會有3場 要讓縣長「唱給你聽」

2016-12-28  14:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕照過來！照過來！南投縣跨年晚會有3場！縣立體育場「南投閃耀新年心」晚會，今年不唱國歌，縣長林明溱「唱給你聽」。清境「星電音迎雪派對」晚會，廣場會「降雪」，倒數完「星星王子」說新年星座運勢；埔里鎮仁愛公園也有跨年晚會，送炫彩螢光棒、咖啡和薑茶。

縣立體育場的「南投閃耀新年心」跨年晚會，由民雄和GiGi Lin主持，在地表演團體先暖場，民歌手潘越雲等人的民歌時間有2個多小時，當中穿插電影「老師，你會不會回來」男主角是元介演出和分享電影。流行音樂歌手符瓊音、潘裕文、麋先生等接力，張智成壓軸從舊年唱到新年。

縣府今日請民雄一起來宣傳該場晚會，並預告縣長林明溱在民歌時段後會有特別節目，據了解，今年縣府叫林縣長唱給你聽，不再讓全場唱國歌。

清境「星電音迎雪派對」晚會，在遊客休閒廣場舉行，有羅百吉等歌手搭配光DJ電音趴，廣場在晚間7點開始會降下浪漫白雪，倒數完星座專家「星星王子」將解說2017年星座運勢。

另外，埔里鎮仁愛公園也有一場跨「瘋跨年」年晚會，免費供應咖啡和薑茶，穿戴紅色衣飾或打卡炫照就送炫彩螢光棒。

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  • 南投跨年晚會在地表演團體，記者會熱情開唱。（記者陳鳳麗攝）

    南投跨年晚會在地表演團體，記者會熱情開唱。（記者陳鳳麗攝）

  • 縣長林明溱（右）等人啟動跨年晚會宣傳的燈光按鈕。（記者陳鳳麗攝）

    縣長林明溱（右）等人啟動跨年晚會宣傳的燈光按鈕。（記者陳鳳麗攝）

  • 清境跨年晚會主打電音加現場下雪，還有星星王子說星座運勢。（記者陳鳳麗翻攝）

    清境跨年晚會主打電音加現場下雪，還有星星王子說星座運勢。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 埔里也有跨年晚會，在地表演團體為主，現場送螢光棒和咖啡。（記者陳鳳麗翻攝）

    埔里也有跨年晚會，在地表演團體為主，現場送螢光棒和咖啡。（記者陳鳳麗翻攝）

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