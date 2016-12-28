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台水董事長承諾 明年底前水價不漲

2016-12-28  14:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟委員會今天審查106年度台水公司預算，對於有關漲水價議題，台水董事長郭俊銘承諾，明年底前都不會漲。

根據《中央社》報導，台灣自來水公司董事長郭俊銘今年7月上任時，喊出1年內不會漲水價。今日出席立院預算審查，中場休息時間受訪再承諾，明年底前不會調漲水價，後續是否漲價，則視經濟發展與民意來決定。

郭俊銘也坦承，漲水價讓他感到矛盾，因為台灣水價是全世界第3低，便宜的水價不利民眾養成節約用水的習慣，可是一但漲價，又會對民生造成衝擊。

國民黨立委王惠美、廖國棟等人提案，台水明年營收應增列10%，但郭俊銘認為除非有漲水價空間，否則很難達到，因此遭到民進黨立委陳明文反對，預算也維持原列數。

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  • 台灣自來水公司董事長郭俊銘承諾，明年底前不調漲水價，後續是否漲價，則視經濟發展與民意來決定。（資料照，記者林正堃攝）

    台灣自來水公司董事長郭俊銘承諾，明年底前不調漲水價，後續是否漲價，則視經濟發展與民意來決定。（資料照，記者林正堃攝）

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