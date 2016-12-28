鷹石尖今封閉 民眾把握最後機會欣賞美景

鷹石尖將封閉，民眾把握最後機會欣賞美景。（民眾提供）

2016-12-28 13:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮大溪秘境鷹石尖，自今日下午3點起封閉，禁止民眾進入，上午天空飄雨，但仍有許多人把握最後機會，登上懸崖欣賞美景，直呼景色真的很壯麗。

大溪鷹石尖海拔411公尺，被網友評選為全台10大景點之一，可從懸崖上眺望壯麗海岸線，但近期經地質專家會勘鑑定後，認為該懸崖有3處潛在性裂縫，崩塌風險高，東北角風景區管理處於昨日宣布，自今天下午3點開始封閉，引發民眾關心，有人直呼可惜，也有人認為危險就該封閉。

上午宜蘭天空飄雨，最高溫僅有16度，但仍擋不住多數民眾把握機會，登上鷹石尖欣賞可能是此生最後一次看到美景的機會，懸崖上人潮眾多，一大早就上山的大溪在地里民陳先生表示，地方上近年來最著名的景點再也看不到了，讓里民們非常失望，希望未來能有轉圜餘地，重新開放。

遠從桃園趕來的黃小姐則表示，第一次上鷹石尖，這裡的風景真的很美，不愧是秘境，但基於安全考量，封閉的決定是對的。

鷹石尖今日封閉，許多民眾把握最後機會，今日趕著來欣賞美景。（民眾提供）