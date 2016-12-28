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柳營老夫婦遭撞死 賴清德探孫允全力照顧

2016-12-28  13:38

［記者王涵平／台南報導］柳營區一對老夫婦遭酒駕自小客撞死，市長賴清德今日探視老夫婦的孫子，允諾全力照顧他的學業與生活需要，並鼓勵專心向學。

陳姓老夫婦的孫子目前就讀高二，面對父親與阿公阿嬤相繼過世，表現得相當堅強、獨立，賴清德相當欣慰。

賴清德表示，對於老夫婦的後事，已請區公所、殯葬管理所等相關單位全力協助，也有善心的殯葬業者幫忙，各界的愛心湧入，如有不足之處，市府會全力協助。

賴清德詢問陳生未來的生活照顧，與陳父離異的媽媽表示，與兒子達成共識，讓兒子繼續住在阿公阿嬤家，委請鄰居照顧陳生。陳生說，因距離學測剩下一年多，且對阿公阿嬤有感情，希望能維持目前生活。

對於陳生希望繼續就學完成大學學業，賴清德鼓勵他專心向學，未來出社會如有餘力可以回饋社會各界的愛心，並致贈市府慰問金2萬元及轉交殯葬管理所善款1萬6千元。

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  • 柳營區一對老夫婦遭酒駕自小客撞死，市長賴清德（中）今日探視老夫婦的孫子（左），允諾全力照顧學業與生活的需要。（記者王涵平攝）

    柳營區一對老夫婦遭酒駕自小客撞死，市長賴清德（中）今日探視老夫婦的孫子（左），允諾全力照顧學業與生活的需要。（記者王涵平攝）

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