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北市南門市場年菜採購月啟動

2017南門市場年菜採購月今開跑（記者聶瑋齡攝）

2016-12-28  13:26

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市府今年首推市集評鑑，市長到南門市場頒發優勝獎牌。另外以南北貨聞名的南門市場今舉辦「年菜採購月」活動，推出雞年應景年菜，揭開年菜採購序幕。

市長柯文哲致詞時提到，要在三十分鐘認識一個城市的進步程度，最簡單的方式就是到傳統市場內走走，希望台北市市場不僅提供市民生活所需，同時達到觀光客會到訪的程度。

2017南門市場年菜採購月今開跑，至明年1月27日，年菜採購月提供各項便民的服務，如行動支付、網購宅配、冷凍冰箱確保食材新鮮。市場業者亦推出多種年菜套餐，如逸湘齊「圓圓滿滿年菜組」、億長御坊推出「大雞大利團員套餐」等。

此外，南門市場在二樓諮詢中心設置愛心冰箱，每日攤商將販賣剩餘可用的食材捐出，由社會局安排收取食材，烹煮熱食給貧弱老年人幫助弱勢。

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  • 南門市場年菜採購月啟動 暨市集評鑑頒獎 柯：30分鍾認識城市 就是到市場走走（記者聶瑋齡攝）

    南門市場年菜採購月啟動 暨市集評鑑頒獎 柯：30分鍾認識城市 就是到市場走走（記者聶瑋齡攝）

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標題：北市南門市場年菜採購月啟動


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