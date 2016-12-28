國小校園也能烤披薩 學生齊心協力「造窯」

2016-12-28 13:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國小校園內也能烤披薩！蘇澳鎮永樂國小邀請校友俞國雄指導打造披薩窯，學生們齊心協力搬磚塊，期待吃到用自種蔬菜，製作出香噴噴、熱騰騰的現烤披薩。

永樂國小今天早上舉行披薩窯開工儀式，學生們一手接著一手，以接力的方式傳遞蓋窯磚頭，象徵齊心協力，永樂國小校長吳俊德表示，今年度決定設置學校農園，更邀請家長及學生參與披薩窯的設計徵稿，最後由最高票的猴子造型勝出。

吳俊德說，希望透過這次的開工儀式，讓學生和家長共同參與學校的建設，也邀請協助學校教育及經費的社會賢達，共享田園之美，一起為永樂披薩窯帶來期勉和祝福。

相關影音