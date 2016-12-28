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假日就醫 健保APP上網找居家附近診所

2016-12-28  13:13

〔記者林惠琴／台北報導〕一例一休上路，假日醫療人力恐更不足，可能衝擊民眾就醫。為避免影響患者權益，衛福部健保署鼓勵輕症到診所看診，並將「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map地圖，可以立刻查詢居家方圓一公里內開診的院所，並針對長期難解的急診壅塞，推出「急診待床」即時查詢，可以避開人潮就醫。

日前張小姐和幾個好友趁假日到北投溫泉泡湯，但因為一時疏忽，戴著隱形眼鏡泡硫磺泉，泡完湯後感覺眼睛非常刺痛，卻不知到哪就醫，所幸當下好友利用此APP查詢，總算順利找到開診的眼科診所，解除張小姐角膜疼痛的問題。

健保署醫務管理組專委林淑範表示，民眾可透過手機或平板電腦下載此APP，iOS系統與Android版均有，可以查詢附近院所，只要點選「院所查詢」、「附近院所」，即會看到地圖呈現所在地半徑一公里內所有院所的位置，並可依院所層級、科別與診療時段進行條件式篩選；或是透過條件查詢，只要點選「院所查詢」、「條件查詢」，即可依縣市、鄉鎮、地址、診療科別、診療時段、服務項目等不同需求進行查詢。

林淑範指出，這兩天此APP也推出「急診待床」即時查詢的服務，只要點選「急診待床」項目，選擇縣市別、特約類別後，就會出現醫院的住院、看診、推床、加護病床的等待人數，每15分鐘更新一次，並以綠色、黃色、紅色代表壅塞程度的低、中、高，同時下方也有「是否已向119通報滿床」的資訊，綠色代表尚未通報，紅色代表已經通報。

健保署長李伯璋強調，一例一休上路，大醫院假日人力可能有所調整，為免影響民眾就醫權益，呼籲輕症到診所就醫，雖然現在假日診所開診率約22%，未來說不定因為一例一休比例更縮減，但會初步觀察基層診所假日開診變化，若真的受到影響，已經與醫師公會全聯會討論，一旦出現不足的情況，可能會協調醫師輪流看診。

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  • 健保署長李伯璋表示，「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map地圖，方便民眾查詢附近開診院所。（記者林惠琴攝）

    健保署長李伯璋表示，「全民健保行動快易通（APP）」結合Google Map地圖，方便民眾查詢附近開診院所。（記者林惠琴攝）

  • 「全民健保行動快易通（APP）」推出「急診待床」即時查詢服務。（擷自APP）

    「全民健保行動快易通（APP）」推出「急診待床」即時查詢服務。（擷自APP）

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