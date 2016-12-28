坐在梨樹下 三灣國小書香森林圖書館啟用

三灣國小書香森林圖書館裝潢以梨樹為基調。（記者許展溢攝）

2016-12-28 13:04

〔記者許展溢／苗栗報導〕三灣國小圖書館改裝完成，今天上午舉辦落成典禮正式啟用，設施不僅更完善，書籍也更多元，其中館內還有座梨樹，閱讀區椅子也打造成梨子造型，閱讀空間溫馨又溫暖。

校長葉維寬說，施工期間小朋友都很期待完工，現在好不容易落成，期待學生們在學習過程能結實纍纍。

三灣國小積極爭取「圖書館空間環境改善」經費，經縣內評選獲得第一，再經教育部審核通過，獲150萬元補助。副縣長鄧桂菊、三灣鄉長溫志強、縣議員陳光軒等人今日上午都到場一同揭牌，並與學生們一起朗讀。

葉維寬說，圖書館是學校學習中心，希望營造出容易親近的閱讀環境，施工期間看到很多小朋友非常想一窺究竟，完工後也迫不及待想進去，決定讓大家一起來討論館名，最後命名為「書香森林 」。

葉維寬表示，三灣有好山、好水，又以三灣梨出名，因此館內裝潢以結石纍纍的梨樹為基調，搭配明亮色彩及夢幻泡泡燈，也多了新書展示櫃、多功能學習區等新設計，還有客家風的紅磚服務台，希望學生們能在滿滿的果實下學習。

鄧桂菊表示，三灣國小連續6年獲教育部品德教育肯定，都是平常透過閱讀，學生才有好品格，希望書香森林圖書館落成後，能再發揮圖書館最大效益。