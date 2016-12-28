澎湖家扶中心增添新據點 白沙西嶼站授旗
2016-12-28 12:52
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖廢棄校舍再利用！白沙港子國小轉型為社會福利站，澎湖家扶中心也進駐，設立為「白沙西嶼工作站」，自明年1月3日起派駐3名社工人力，今日舉行授旗儀式，象徵家扶中心拓展新據點，提供白沙、西嶼更完備與即時的服務。
目前澎湖家扶中心於白沙鄉、西嶼鄉提供63戶家庭、123名弱勢兒少經濟扶助服務，其中距離家扶中心最為偏遠的外垵村扶助家庭，如欲參與中心活動、領取民生物資，一來一往就要花掉近2個小時的時間，雖已透過社工下鄉服務，定期家庭訪視關懷及實物發放，但總會限於人力與距離的因素，仍有許多兒少家庭服務難以提供即時性的幫助。
因此今年在縣府對社會福利與閒置空間再利用的努力之下，啟用白沙社會福利館，澎湖家扶中心亦隨著建置白沙工作站團隊，持續將服務訊息導入社區中。此外更在白沙西嶼啟動學校認養機制，與鎮海國中攜手合作，補充多元教學過程所需資源，盼孩子們能因此獲得穩定學習的機會。
今日授旗儀式，家扶中心扶幼委員會顏瑞爵主委、陳雙全副主委、詹廷龍委員到場支持，顏瑞爵表示，白沙西嶼工作站是澎湖家扶繼104年10月設置七美工作站之後，白沙西嶼工作站是第2個設置的直接服務據點，服務地址：澎湖縣白沙鄉港子村54之2號，服務時間：週二至週六上午8點至下午5點半，服務電話：（06）993-2698。
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