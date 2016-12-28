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施政成果匯報 南市北門公所年終辦員工激勵營

2016-12-28  12:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市基層公所首見，北門區公所上午舉辦員工激勵營和年終施政成果報告，為員工打氣充電，展望明年推動[幸福北門]、拔尖計畫發展地方、為民服務做得更好。

北門區長曾榮嘉說，在公所團隊努力下，今年獲得南市清靜家園考核第3組第1名、農林漁牧普查全國第5級普查所優等第1名和明年環保署拔尖計畫2500萬的補助，今年也完成首本北門區志的編印、爭取治水工程約1億元、行銷北門虱目魚節和北門商圈，區政成果豐碩。

北門區著名景點有南鯤鯓廟、雙春濱海遊憩區、北門婚紗美地水晶教堂、井仔腳鹽田、馬沙溝3D彩繪村，觀光發展也不錯。

今天公所員工激勵營包括主秘陳秀嫣、最年輕只有33歲的政風室主任許華欣等主管、課員都參加，報告各課業務，員工自己下廚準備簡餐和摸彩，氣氛歡樂，為明年推動區政儲備動力。

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  • 北門公所各課今日進行年終業務成果報告。（記者楊金城攝）

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  • 政風室主任許華欣是北門公所最年輕的主管。（記者楊金城攝）

    政風室主任許華欣是北門公所最年輕的主管。（記者楊金城攝）

  • 北門區長曾榮嘉（右起）、主秘陳秀嫣等公所團隊推動區政表現不錯。（記者楊金城攝）

    北門區長曾榮嘉（右起）、主秘陳秀嫣等公所團隊推動區政表現不錯。（記者楊金城攝）

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