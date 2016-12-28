池上農田停車場搬了！業者憂元旦連假大塞車

原本利用休耕稻田作為停車場的出租業者，已將地上物搬離，預計明年一期作恢復耕作。（記者王秀亭攝）

2016-12-28 12:46

［記者王秀亭／台東報導］池上伯朗大道、金城武樹爆紅後，周邊自行車出租業者一家一家開，甚至將稻田休耕變停車場，5家業者遭檢舉，被縣府開罰後，因無轉圜餘地，5家業者已將地上物撤離，「農地農用精神確實不能毀。」只是元旦、農曆春節連假將至，停車問題勢必再度成為隱憂。

縣府地政處長江清華表示，由於池上5家自行車出租業者使用的農地是特定農業區的農牧用地，屬優良農田，已依各家面積開罰6到10萬元罰緩，並限期在年底前撤離所有地上物，恢復耕作，而目前5家業者已搬離，明天將召開解除列管會議。

池上鄉自行車自治協會會長邱遠東表示，已撤離地上物的5家業者分別為捷登、萬安、全方位、藏龍、宏義，加起來近1公頃農地，約可停放500輛以上車輛，對連續假期的交通確實很有幫助，如今不能再停車，業者們也很傷腦筋。

池上鄉長張堯城指出，5家業者有的縮小規模，改在自家曬穀場或建地經營，也有業者轉移陣地，到離文化景觀區較近、停車位多的台東縣客家文化園區，至於未來人潮眾多時的停車問題，還要再想辦法。