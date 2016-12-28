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ㄚ桃、園哥1歲生日 桃市府推免費貼圖、申請商標

桃園市長鄭文燦（中）今天幫ㄚ桃、園哥辦慶生會，「客家妹」陳明珠（左）、「ㄚ桃、園哥」形象設計師徐千舜（右）也到場慶祝。（記者陳昀攝）

2016-12-28  12:39

［記者陳昀／桃園報導］桃園市吉祥物「ㄚ桃、園哥」去年12月28日初次亮相，並成為2016台灣燈會代言人，桃園市政府今天幫ㄚ桃、園哥辦慶生會，並申請商標及著作權歸屬，未來開放政府機關及合法登記團體申請使用，市府也推出免費Line貼圖「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」，明年1月10日至2月9日開放下載。

桃園市長鄭文燦指出，為了擴大吉祥物運用與推廣，市府訂定「桃園市吉祥物運用須知」，並為「ㄚ桃、園哥」申請商標註冊及著作權歸屬，開放政府機關與經政府機關合法登記之公私立團體（法人）提出申請，鼓勵各級機關在各類文宣品都能加上「ㄚ桃、園哥」，行銷桃園、互相加持。

桃園市政府新聞處長張惇涵說明，桃園市吉祥物的運用包含實體使用、專用圖檔及其衍生性授權產品等，申請範圍要是具有公益性質或其他經新聞處審查核准的專案，申請通過後必須簽定契約，規範權利義務。

鄭文燦表示，市府配合春節將屆和行銷機場捷運通車，以ㄚ桃、園哥為主角推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」Line貼圖，自106年1月10日至2月9日止，開放免費下載30天，下載後可使用90天。

鄭文燦今天也頒獎表揚「2016全台吉祥物PK戰」贊助廠商，包含中華航空公司、巧克力共和國（宏亞食品）、可口可樂公司及禾豐硬體工程有限公司。

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標題：ㄚ桃、園哥1歲生日 桃市府推免費貼圖、申請商標


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