媲美多良的八斗子車站 暌違27年後啟用載客
八斗子站啟用，民眾搶拍海天一線景致。（記者林欣漢攝）
〔記者林欣漢／基隆報導〕「南多良，北八斗子」，有「最美的臨海支線」美名的台鐵八斗子車站，今天上午正式啟用，雖然飄著細雨，仍吸引500位民眾興奮地拿起手機、相機猛拍，直呼美極了。
基隆市長林右昌、立委蔡適應、瑞芳區長陳奇正、海科館長吳俊仁等人今天都出席啟用首航典禮，從瑞芳火車站搭乘4713次首航列車到八斗子站，這也是暌違27年後，八斗子站再度有載客服務。
台鐵為了運輸燃煤，49年前興建深澳線從基隆連接瑞芳及水湳洞，隨著台二線北部濱海公路開通、深澳火力發電廠停機，深澳線也於9年前全面停駛，3年前海科館開館後，平溪線才重新串連深澳線，復駛到海科館站。
「八斗子站是美麗的錯誤。」瑞芳站長陳義忠表示，八斗子站在27年前結束客運業務，9年前結束貨運業務，前年深澳線通車到海科館站，因列車怠速引發居民抗議，於是將列車開過隧道停在八斗子站，才發現八斗子原來是那麼美麗，依山傍海、海天一線。
林右昌、立委蔡適應表示，下一步會協調台電移除或將八斗子站靠海側的電桿地下化，並協調東北角風管處將燈桿從海側移到靠山側，避免遮蔽沿海景觀視線，目前也正在和海科館計畫，在八斗子站設置銜接平台到望海巷及停車場，安排獨木舟等無動力相關水上遊憩設施，讓大家願意一來再來。
由於八斗子站剛好位於基隆市、新北市交界，台鐵特別設置一塊牌子，上頭有基隆市鳥老鷹，還有瑞芳象鼻岩的大象意象，趣味十足，陳義忠說，八斗子站是全台首座跨縣市車站，目前1小時有1班列車，假日會加開，目前發售的平溪、深澳雙支線一日券，也有開放搭乘到八斗子站。
而為慶祝八斗子站啟用，台鐵今天上午8點30分在瑞芳站販售限量紀念套票1000套，套票內有八斗子站月台票、瑞芳至八斗子區間車來回票各1張，半小時就銷售一空，撲空民眾扼腕不已。
從事餐飲業的28歲高姓鐵道迷，昨晚從新竹搭車到瑞芳，帶著枕頭、棉被、蚊帳在地下道打地鋪，拔得頭籌，他開心地說：「見證歷史性的一刻，很有意義。」住嘉義的陳姓鐵道迷，昨晚也特地搭統聯客運到台北轉車到瑞芳，「不到6點前面已有30多人排隊。」
林右昌說，很高興看到八斗子站復駛，串連基隆和東北角廊帶，對觀光有很大助益，今年基隆郵輪旅客將突破70萬人次，後年基隆海生館啟用後，與水金九地區山海串連的八斗子會是重要景點，有發展兩天一夜觀光的潛力。
黃金博物館營運推廣組長林純雅表示，有和海科館洽談合作模式，未來遊客可從八斗子站經深澳線暢遊兩個場館。
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儘管飄著細雨，仍不減民眾拍照興致。（記者林欣漢攝）
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八斗子站啟用首航，吸引民眾猛拍。（記者林欣漢攝）
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八斗子站設置基隆市鳥老鷹、瑞芳象鼻岩的大象意象，趣味十足。（記者林欣漢攝）
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八斗子站剛好位於基隆市、新北市交界，是全台首座跨縣市車站。（記者林欣漢攝）
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「南多良，北八斗子」八斗子站與台東多良車站齊名。（記者林欣漢攝）
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民眾和首航列車合影。（記者林欣漢攝）
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八斗子站啟用，舉行特種路牌遞交儀式。（記者林欣漢攝）
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八斗子站旁的電桿相當突兀，林右昌表示要請台鐵移除或地下化。（記者林欣漢攝）
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八斗子站啟用，吸引遊客朝聖。（記者林欣漢攝）
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民眾搶拍八斗子站首航列車。（記者林欣漢攝）
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八斗子站有「最美的臨海支線」美名。（記者林欣漢攝）
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八斗子站暌違27年後再度載客。（記者林欣漢攝）
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林右昌說，下一步要協調將靠海側燈桿移到靠山側，讓山海一線美景視線更開闊。（記者林欣漢攝）
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民眾出動空拍機拍攝八斗子站美景。（記者林欣漢攝）
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八斗子站。（記者林欣漢攝）
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標題：媲美多良的八斗子車站 暌違27年後啟用載客
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