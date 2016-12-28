尖石秀巒山崩阻溪道 地方憂心恐成堰塞湖

2016-12-28 12:24

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣尖石鄉鄉道竹60線秀巒段白石溪旁山坡出現山崩現象，大量崩落土石擋住溪道，鄉公所緊急聯繫水利署北區水資源局、農委會水土保持局來會勘，盼能利用枯水期清除土石，以免降雨後形成堰塞湖，對當地造成更大災害。

尖石鄉公所表示，26日下午在竹60線32K+100至400路段，也就是大漢溪上游白石溪沿岸，出現邊坡土石崩塌的狀況，大量破碎土石伴隨煙塵崩落溪床，聽到聲音的當地居民和遊客一度擔心道路和住家會受到影響，後來還好崩塌情形不嚴重，只是一場虛驚。

鄉公所強調，會勘後發現比較嚴重的災情，是白石溪的通洪斷面已經被這些土石阻斷大半，現在是枯水期所以沒有影響，不過一旦豪雨來襲，宣洩不掉的溪水就會在當地形成堰塞湖，一旦潰決會造成更大災害，北水局和水保局已經同意協助監測並儘速清除土石。

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