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傳承苗栗火旁龍文化 國立聯合大學組龍隊

國立聯合大學組龍隊，傳承苗栗火旁龍文化。（記者彭健禮攝）

2016-12-28  12:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市火旁龍為全國知名元宵慶典活動，隨著農曆新春即將到來，2017苗栗火旁龍也蓄勢待發，展開龍隊徵集，國立聯合大學學生今年也組一支龍隊，將參與系列活動，今天宣布正式成軍；苗栗市長邱炳坤十分欣慰，表示這代表著客家傳統習俗，獲得認同並開始傳承。

「苗栗火旁龍」為縣內苗栗市、公館鄉、頭屋鄉等山線鄉鎮的傳統元宵慶典，苗栗市公所已連續十八年舉辦，除是客委會「全國客庄12大節慶」，經多年行銷，成為與平溪天燈、鹽水蜂炮、台東炸寒單等齊名的全國性元宵活動。

2017苗栗火旁龍系列活動，也將於明年農曆新春展開，除了恢復踩街活動，也展開龍隊徵集；聯大土木與防災工程學系的大三學生曾承威，因到聯大讀書，深受火旁龍的魅力震撼，與同學籌組龍隊，將參與明年火旁龍活動。

但一尾龍造價不斐，組織龍隊更需要經費，非學生負擔得起，邱炳坤得知後，大為感動，媒介糊龍、舞龍師傅協助指導，讓聯大土木系龍隊得以成軍。

邱炳坤表示，苗栗火旁龍是客庄傳統習俗，但受少子化及科技娛樂多元影響，青少年不見得有意願投入，龍隊成軍不易，聯大土木系學子有這個心願，公所當然全力協助支持。

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標題：傳承苗栗火旁龍文化 國立聯合大學組龍隊


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