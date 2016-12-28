竹市「玩具銀行」旗艦店亮相 玩具共享陪孩子長大

林智堅今到親子館參加「玩具銀行旗艦店」成立記者會。（記者王駿杰攝）

2016-12-28 12:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府社會處與民間企業合作，共同打造「玩具銀行」旗艦店於今天亮相，首場活動大型積木拼裝吸引不少家長帶著孩子參加，市長林智堅也到場和孩子玩得忘我，他說，透過民間協力，玩具銀行將提供近百組玩具圖書組讓弱勢家庭外借，以及玩具消毒和修復等服務，透過「玩具共享」，讓每位孩童都幸福長大。

林智堅今到親子館參加「玩具銀行旗艦店」成立記者會，於會中感謝華森葳國際教育用品有限公司捐贈76組玩具圖書包，並與延平幼兒園孩童現場操作積木，體驗共玩樂趣。

新竹市托育資源中心暨親子館擁有近千本圖書、3百組玩具供館內使用，深受親子歡迎，林智堅說，竹市仍有少數弱勢家庭沒有能力負擔玩具，為讓每個小孩都有玩具相伴，充分利用資源，「玩具銀行」旗艦店募集二手玩具，針對弱勢家庭提供「玩具外借」、「社工親送」等服務。

林智堅指出，他6個月大的孩子正值喜歡「咬」玩具的成長階段，為避免病毒傳染，「玩具消毒」相當重要，「玩具銀行旗艦店」每週三上午會提供紫外線消毒服務，讓父母可以更安心，另外，醫師志工隊也會協助玩具修復，不用擔心弄壞玩具。