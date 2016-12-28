2016南市教育代表字 教育產業工會評「亂」！
南市教育產業工會暨教師會公布南市105年度十大教育新聞，並評價為「亂」。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕歲末年終，哪一個字最能代表2016年的台南市教育？台南市教育產業工會暨南市教師會今天召開記者會評價為「亂」！選出十大教育新聞，首則為根據雜誌調查2016縣市教育力大調查結果，南市名列六都之末，要求市府落實開放政府、依法行政政策，加強與各教育團體的尊重及合作，並將針對市府不申請補助聘任公幼廚工，向監院申請調查。
台南市教育產業工會暨南市教師會理事長侯俊良表示，經過工會幹部及各校教師會理事長篩選投票，選出台南市105年度十大教育新聞，最受重視的莫過於台南市2016教育力大幅滑落，名列六都之末；另外還有全台公幼有廚工，唯台南堅持不設；強推學生一卡通，個資風險管理鬆；行政人員荒愈演愈烈；颱風假放半天；南市兩位教師獲全國SUPER教師奬；校長遴選委員會教師代表性；國中持續少子化，減班超額問題延燒；南市教師組織推動學習共同體三年有成；校園壓力頻傳，支持系統待建立。
侯俊良今天與台南市教師會理事長陳杉吉、秘書長許又仁共同召開記者會，會中以「亂」字評價台南市今年的教育，原因包括市府的政策性自我矛盾，一邊說開放政府，一邊對校長遴選等政策又未開放，對工會提的建言也不採納；對於幼兒園廚工聘任未依法行政；學生一卡通每年編列經費亂花錢，思維搖擺。
侯俊良說，教育局為了解決校園行政人員荒，有意將「保障行政」列入全市介聘辦法中的超額處理原則，工會認為將造成更大的問題，已發動連署反對，目前已有逾千人響應，呼籲教育局應好好解決行政工作量及福利等問題才是正道。而教育部補助各縣市公幼設置正式廚工，台南市是全台唯一未申請的縣市，5年來少了2-3億元的補助，教育部長潘文忠已表示未來不會停止補助，但南市明年度的預算，依然沒有編列配合款，顯然仍不願依法行政申請補助。
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