北捷出動「潮天團」搞笑管制跨年活動人潮

2016-12-28 12:14

〔記者陳紜甄／台北報導〕因應跨年活動人潮，北捷卅一日當晚派出兩千名人力，於重點車站進行三級管制、部分列車過站不停、禁止攜自行車搭乘捷運以及設置博愛優先通道與電梯，保障民眾安全，疏導人潮。活動結束當晚，北捷出動「潮天團」，於四個站八個重點出入口，向民眾宣導三級管制，同時以有獎徵答、唱歌或講笑話，疏緩現場民眾焦躁等候進入捷運的氣氛。

北捷表示，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，視人潮狀況，適時採取部分列車過站不停，民眾可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。自行車卅一早上六點至下午三點，開放民眾攜帶自行車搭乘捷運，下午三點後，因應跨年人潮管制，自行車禁止進入捷運。

跨年活動，手推嬰兒車並背小孩的家長趕搭捷運的景象時常出現，易造成意外發生。北捷表示，跨年當晚博愛優先通道及電梯管制措施。博愛優先通道設置於市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿與象山站，提供身障、孕婦、年長者、攜帶幼童或其他行動不便者通行服務。

跨年倒數煙火釋放完後，約莫明年一月一日凌晨十二點多，為人潮湧入捷運的高峰期。避免人潮短時間內大量湧入捷運，造成意外，北捷適時進行月台、收費閘門與出入口，進行三級管制。北捷並出動「潮天團」於象山站、國父紀念館站、市政府站與台北101/世貿站，八個重點出入口管制區表演、唱歌或舉辦有獎徵答，降低民眾等侯煩躁感。

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