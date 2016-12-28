高教系所評鑑追蹤出爐 僅開南大學「有條件通過」

2016-12-28 12:21

〔記者蕭玗欣／台北報導〕高教評鑑中心今公布105年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑結果，唯一接受評鑑的高雄市立空中大學在通識教育評鑑結果為「有條件通過」，系所評鑑共6個班制受評，無「未通過」的班制。另在103年度上半年追蹤評鑑與再評鑑部分，共有4所大學接受系所評鑑追蹤評鑑與再評鑑，僅開南大學被評為「有條件通過」。

高教評鑑中心處長林劭仁表示，103年度上半年追蹤評鑑與再評鑑部分只有開南大學創意產業與數位電影學士學位學程為有條件通過，主要是因為空間和設備改善情況不理想，包括老師研究室距離上課教室太遠，及專科教室整合都有在第一次評鑑時向學校提出，但是改善狀況不夠理想。

林劭仁說，評鑑中心也發現該學程雖有聘請教學助理，但學生仍高度依賴教授，顯示未落實教學助理制度，效果也不明顯，要求校方再改進，之後會將評鑑送到教育部做列管追蹤。

高教評鑑中心表示，105年度上半年大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑結果出爐，今年僅高雄市立空中大學受評，系所評鑑為2個受評班制評鑑通過、4個受評班制「有條件通過」，無「未通過」的班制。

在103年度上半年追蹤評鑑與再評鑑部分，通識教育追蹤評鑑與再評鑑共有2所大學受評，包括開南大學和實踐大學，且全數通過。系所評鑑追蹤評鑑與再評鑑有4所大學校院受評，包括台灣師範大學、嘉義大學、稻江科技暨管理學院、開南大學，共6個班制通過、1個班制「有條件通過」。