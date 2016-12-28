鼓勵用戶多活動 Apple Watch新年釋出新成就獎章
2016-12-28 12:15
〔記者陳炳宏／台北報導〕感恩節時，Apple向美國果粉發起過「感恩節挑戰」，Apple Watch用戶在感恩節當天完成5公里的步行、跑步或輪椅訓練，便可以獲得一個限量的特別成就獎章，而且還可在「訊息」中使用特別貼紙。
這樣的活動，全球果粉在明年也可享受到了，Apple剛公布，在2017年1月2日起，任一個週一到週日的一整個星期內，只要每一天均完成三個「活動紀錄」圓環（活動、運動、站立），即可贏得一項特別成就，同時還可獲得一枚特別獎章，獎章還提供特別貼紙，可用在「信息」對話跟好友炫耀。
據悉，這是蘋果第一次以這種獨特的方式在全球範圍內鼓勵Apple Watch用戶，用更積極和健康的方式來迎接新年。
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為鼓勵果粉運動健身，蘋果針對Apple Watch用戶，推出「迎接新年新挑戰」，只要活動紀錄三個圈都達成，即可獲得特別的成就。（蘋果提供）
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除了原有成就外，2017年Apple Watch用戶可以在一月中，挑戰新成就。（蘋果提供）
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獲得的成就貼圖，也能在訊息中使用，好友間彼此激勵。（蘋果提供）
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從2017年第一個星期起，就有新年新挑戰的成就可拿。（記者陳炳宏翻攝）
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Apple Watch除了完成每天活動、運動、站立三種活動紀錄，有成就徽章可拿外，現在寶可夢也能結合體能訓練，一邊抓寶，一邊實踐健身，還有紀錄可追溯。（記者陳炳宏翻攝）
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從2017年第一個星期起，就有新年新挑戰的成就可拿。（記者陳炳宏翻攝）
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