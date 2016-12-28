龍山寺明年全面禁香？龍山寺澄清：先減爐而已

2016-12-28 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕環保署昨邀全台寺廟領袖代表共同簽署減燒承諾，傳出萬華龍山寺將跟進行天宮，最快明年3月可能全面禁香。龍山寺今天出面澄清，目前是朝減爐先做，全面禁香是長遠最終目標。

全台寺廟領袖代表昨天與環保署共同簽署減燒承諾，龍山寺考慮將現有的3座香爐，減為1座香爐，甚至朝向全面封爐，最快明年3月就可能實施。

據《蘋果日報》報導，龍山寺副董事長黃書瑋表示，為維繫傳統文化，將會採漸進方式，但還不會這麼快就全面禁香，明年將會先從現有的3座香爐，減為1座香爐，完全封爐是長遠的最終目標。

龍山寺目前剩下天公爐、觀音佛祖爐與聖母爐，若只僅留下一個，要留下哪一個爐？龍山寺對此還需要再討論。