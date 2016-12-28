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桃園有線電視月費 明年起降20元

2016-12-28  11:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市的有線電視費率明年確定降價！桃園市長鄭文燦上午在市政會議宣布，桃市3家有線電視台的基本頻道收視費都調降20元，月費從530元變為510元，而裝機費、復機費、移機費、分機裝置費等，則維持今年額度不變，他說，這是10年來最大降價幅度。

有線電視費率審議委員會決議，假如滿意度未達75%，必須調降2%至6%費用，鄭文燦指出，有線電視推動數位化、淘汰類比和換機，加上纜線管理未盡完善而經常斷訊，可能因此造成市民整體滿意度平均只有62.7%，市府基於保護市民收視權益決定降價。

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  • 桃市3家有線電視台的基本頻道收視費都調降20元，月費從530元變為510元，而裝機費、復機費、移機費、分機裝置費等，則維持今年額度不變。（記者陳昀攝）

    桃市3家有線電視台的基本頻道收視費都調降20元，月費從530元變為510元，而裝機費、復機費、移機費、分機裝置費等，則維持今年額度不變。（記者陳昀攝）

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標題：桃園有線電視月費 明年起降20元


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