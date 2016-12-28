桃園鐵路地下化有譜 台鐵中壢站共構大樓將動工
2016-12-28 11:25
桃園市政府將配合鐵路地下化進行都市更新，在台鐵桃園站、內壢站、中壢站建設新站大樓，中壢車站共構車站近期就會動工。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］交通部26日已將桃園鐵路地下化可行性報告送交行政院審議，桃園市長鄭文燦上午在市政會議上透露，行政院長林全昨天表示，會以桃園的鐵路地下化、機捷通車，作為台灣帶動內需、擴大建設的指標，鄭文燦認為，這代表桃園鐵路地下化可望通過行政院核定、於2025年通車，桃園市政府將配合鐵路地下化進行都市更新，在台鐵桃園站、內壢站、中壢站建設新站大樓，中壢車站共構車站近期就會動工。
鄭文燦指出，市府會針對桃園鐵路地下化行經的桃園站、內壢站、中壢站進行都市更新、興建新站大樓作為地標，帶動周邊發展，形成新的新站特區，但會保留附近舊有的歷史，讓人文和都市特色並存，中壢車站的共構車站將於近期開工；另規劃中路站、永豐站、中原大學站、平鎮站4個通勤站帶動桃園市整體開發，發展4核心。
鄭文燦表示，鐵路地下化後可以消除20處平交道、8處地下道、8處陸橋，能有效打通前後站，清空後的25米寬路廊，將和交通部協調建設雙向4車道、自行車道和休閒綠帶，並和機捷一起形成綠色運輸廊帶，成為北北桃通勤骨幹，這些效益將遠超過950億元的建設總成本。他還說，希望桃園市與高雄市的負擔比例能一致，桃園鐵路地下化儘速定案。
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