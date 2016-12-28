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顧孫3年經驗 6旬阿嬤找到事業第二春

2016-12-28  11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕顧孫3年經驗，讓6旬阿嬤找到事業第二春。

61歲婦人吳瓊玉在製造業擔任品管27年，3年前辦理退休、南遷高雄與女兒同住並協助顧孫；孫子今年初進了幼兒園，一向忙碌慣了的吳瓊玉突然多了很多時間，嘗試安排去社區上課、跳舞保持健康，但還是想重返職場。

吳瓊玉女兒知道媽媽的想法，偶然間看到勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心相關訊息，遂鼓勵媽媽報名，進而認識輔導員胡媧祥。

胡媧祥與吳瓊玉深談後，感覺這位阿嬤習慣將繁瑣事務規則化，並用最少時間達成最高效率，且思想年輕、個性活潑，總是面帶笑容，充滿耐心與愛心，願主動關心周邊的人，再加上3年「顧孫」經驗，各種特質均適合挑戰跟「顧孫」有關的工作。

剛好，大樹區某幼兒園正需要行政助理，胡媧祥遂積極向幼兒園長秦瑞梅推薦這位61歲的阿嬤，吳瓊玉經面試順利過關，喜迎事業第二春，園方也慶幸找到得力助手。

南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，高齡重返職場除原專長，超過6成也願從事跨領域工作，主要是覺得體力不能勝任、想發展第二專長、興趣或自我實現等﹔資源中心積極推動「客製化」服務，透過諮詢了解個別需求，歡迎銀髮族參與，洽詢專線07-2222778。

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  • 六旬阿嬤吳瓊玉（左一）個性活潑，通過幼兒園長秦瑞梅（中）面試擔任行政助理，右為輔導員胡媧祥（銀髮族人才資源中心提供）

    六旬阿嬤吳瓊玉（左一）個性活潑，通過幼兒園長秦瑞梅（中）面試擔任行政助理，右為輔導員胡媧祥（銀髮族人才資源中心提供）

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