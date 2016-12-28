2017台灣燈會在雲林 主燈「鳳凰來儀」造型亮相

2017台灣燈會雞年主燈「鳳凰來儀」模型。（記者劉信德攝）

2016-12-28 11:20

〔記者甘芝萁／台北報導〕2017台灣燈會明年2月11日元宵節當天在雲林高鐵站前虎尾主燈區正式點亮，交通部觀光局今日首度對外揭開主燈及小提燈造型的面紗，展示主燈模型，明年因生肖屬雞，主燈將被命名為「鳳凰來儀」，造型設計為鳳凰昂首飛揚，並以降臨於山之巔，振翅展現翱翔天際的方式呈現，象徵帶領台灣飛向新紀元。

交通部觀光局表示，今年主燈由埴鈁藝術有限公司承攬辦理，主燈總高度達23公尺。在整體燈光設計上，將採用全新4D折射方式展現光柵片視效，並採用可回收之光學折射片，提高光源穿透性達70％以上，另首創以1萬9千組以上之燈光迴路系統，將主燈內部裝置之全彩LED燈呈現出1200萬以上之畫素色彩，無論民眾自何角度觀賞主燈，皆可欣賞到千變萬化之光學奇幻美景；另今年將以200顆以上之大型水晶鑲嵌，呈現主燈珍貴而不凡的特質。

除此之外，更突破歷年工法，首創以蔗糖結晶粒運用於內發光材料，藉由蔗糖結晶粒替代傳統濾光材料，以科技工法融入環保材質，創造出晶瑩剔透的美麗光芒，更呼應雲林縣「蔗糖之鄉」美稱，將可於2017台灣燈會期間為參觀民眾帶來更多的驚喜饗宴。

此外，每年最受小朋友期待的小提燈，今年命名為「幸福奇雞」，史無前例結合了「雞」與「蛋」兩種造型，將「雞生蛋，蛋生雞」的概念，帶到設計之中，創造出一個既是蛋也是雞的有趣提燈。

設計者林老師為了創造出既可摺成雞又可收成蛋的提燈，在頸部、雙腳及尾巴皆以關節銜接身體，可轉動收合，翅膀的部分，也設計成可倒插入雞身的結構，完美收合每個部位。小朋友難得也能在元宵小提燈身上，享受玩變形金剛的樂趣。另外，雲林縣政府規劃自2月11日元宵節起自2月19日止，每日下午3時，於虎尾主燈區及北港燈區發送，依排隊順序每人限領1盞，每日數量有限，發完為止。

2017台灣燈會訂於2月11日（星期六）元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，活動將熱鬧延續至2月19日（星期日）晚上10點結束。由於燈會主展區鄰近高鐵雲林站，建議遊客儘量利用高鐵、台鐵及公共運輸，輕鬆賞燈，免卻塞車之苦，享受一場吉慶繽紛、精彩可期的元宵燈會。