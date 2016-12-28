總舖師號召助學 認捐年菜作公益

2016-12-28 11:03

〔記者王涵平／台南報導〕85歲總舖師殷總吉發起「你出錢．我出力~愛心年菜贈家扶助學活動」，5道拿手古早味料理2000元，每份捐出500元助學，邀請各界踴躍認購。

殷總吉16歲就跟著父親學廚藝，父親是名聞遐邇的總舖師「鑑師」，他從父親身上學得一手好廚藝，也傳承父親樂善好施的精神，看到北台南家扶105年孝悌兒童小辰的事蹟，對年僅12歲小辰就要照顧3名罹患癌症的長輩，感到相當心疼，經了解北台南家扶目前除玉井三清宮捐贈山區扶助戶45份年菜外，其他弱勢家庭年菜尚無著落，決定利用自己專長發起愛心活動，民眾認購5道年菜每份2000元，包括人蔘玉竹土雞湯、招牌魚翅羹、筍干蹄膀、干貝佛跳牆、櫻花蝦米糕等，相對捐出500元助學金，希望1月15日達成認購200份年菜的目標，讓受助家庭好過年。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前共服務1000多戶弱勢家庭，其中有近7成為單親、另各有約1成多為隔代教養及新住民家庭，其中有6成多的家庭年收入在2萬元以下，殷總吉自84年加入家扶擔任扶幼委員，相當關心弱勢，曾獲94年好人好事代表的殊榮，常騎著野狼機車前來北台南家扶為孩子添加營養品與學用品。