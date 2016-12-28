屏東花鄉鹽埔 跨年晚會行銷產業
2016-12-28 11:00
鹽埔鄉往年的跨年晚會受到鄉親支持。（記者羅欣貞翻攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接新的一年，屏東縣的花卉之鄉鹽埔鄉，將透過跨年晚會行銷在地文化與產業，期盼吸引觀光人潮。
「花鄉」鹽埔是南台灣重要花卉產地，火鶴、天堂鳥、伯利恆之星、文心蘭、蓮花竹、茉莉、槴子花等，至少1、20種，部分花農以輪種方式耕作，春天種雞冠花等，夏天則有雛菊、向日葵，冬天野薑花；今年初幾波寒流帶來低溫，花卉凍傷，以葉材類受到最大衝擊，部分種類甚至減產4成，更需行銷振興。
鹽埔鄉長葉明博表示，鹽埔是屏縣重要農漁產地，除了花卉之外，蜜棗、蓮霧、土芒果等品質佳風味好，漁產則有泰國蝦、甲魚、牛蛙及鱸魚等，加上鹽埔純樸踏實的人文風情，相當值得各地民眾前來探訪。
鹽埔鄉公所主辦的「活力鹽埔．幸福未來─迎接2017跨年晚會」，將於12月31日〈週六〉晚上8點至明年1月1日〈週日〉凌晨1點，在鹽埔國中前重劃區空地登場，由知名主持人NONO及電台DJ FIFI共同主持，並邀請台語天王蔡小虎、施文彬、翁立友以及江志豐、莊振凱、朱海君、黃妃、陳淑萍、向蕙玲、ZERO樂團等歌手，陪伴鄉親與遊客度過2016年最後一天，並在燦爛奪目的煙火秀中，迎向新的一年。
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