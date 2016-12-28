強烈東北風影響 18縣市發布強風特報

中央氣象局稍早對台灣18縣市發布陸上強風特報！（圖擷取自中央氣象局）

2016-12-28 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局稍早對台灣18縣市發布陸上強風特報！

氣象局表示，強烈東北風影響，臺灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，提醒民眾注意。