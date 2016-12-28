正名新規定！明年起不純還稱巧克力最高罰400萬
2016-12-28 11:20
明年市售黑巧克力、牛奶巧克力，若總可可固形物未超過35%、25%以上，不得稱為巧克力。示意圖與新聞無關。（資料照，記者吳亮儀攝）
〔即時新聞／綜合報導〕衛福部食藥署明年元旦起，啟動一系列食品正名新規定。其中，市售黑巧克力、牛奶巧克力，若總可可固形物未超過35%、25%以上，不得稱為巧克力，業者若未依規定完整標示或標示不實，可依食安法規定，開罰4萬至400萬元罰鍰，並限期回收改正。
綜合媒體報導，除市售巧克力總可可固形物未超過35%、25%，不得稱巧克力，若巧克力中的油脂並非可可脂，而是添加植物油取代，且添加量超過產品總重量5%，則應於品名前，額外標示「代可可脂」字樣。
另外，即使植物油添加量未超過5%，不論添加量，也要在品名附近標示「可可脂中添加植物油」或等同字義。新規定除規範包裝巧克力，具營業登記的散裝巧克力販賣業者，也必須於在販售場所遵守相關規定。
若未依規定完整標示，或標示不實，恐依食安法規定，處以新台幣3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰，產品也需限期回收改正，但對於不純巧克力，要如何稱呼，食藥署則無進一步說明。
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