高雄春節禁挖道路 明年1月25日至2月11日

2016-12-28 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局今宣佈明年春節前後、禁止道路挖掘時間，自明年1月25日起至2月11日止，違規業者將開罰兩萬至八萬元不等。

工務局說明，每年春節因為車潮多，各地多會規範禁止挖路時段，今年參考其他五都後，決定自明年1月25日起至2月11日止，不得開挖道路。

工務局指出，各工程包商應在禁挖日期前，設法完成或順延施工，並做好路面修復工作，如果施工路段無法恢復，也應該設置安全措施。

暫緩施工期間，市府工務團隊服務不會中斷，會藉由公共設施維護管理計劃、與成立緊急應變通報處理小組，即時處理突發事件，提供24小時服務，使市民能在愉悅的新春氣氛下擁有一個安全順暢的行車環境。