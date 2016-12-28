人為疏失意外 台鐵區間車昨晚撞上施工車

2016-12-28 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵昨晚進行「桃園=內壢間臨時軌切換」工程，卻發生區間車撞施工車的意外，台鐵表示，這是人為疏失，將會懲處相關人員。

有網友在《爆料公社》表示，昨晚22時53分時，在桃園往內壢的1269次區間車上，列車撞上工程車，這名網友說，列車差點就要翻覆，列車車廂凹陷，車內並出現燒焦味，讓網友感覺到「差點死亡的滋味」。

根據《中時電子報》報導，這起意外，讓區間車的第4、5車廂感受明顯撞擊，車廂門也被震開而無法閉合，意外雖未造成人員受傷，但發生時未有工作人員確認車廂狀況，直到內壢車站後，才改派其他車輛接駁乘客。

由於台鐵昨晚進行「桃園=內壢間臨時軌切換」工程，《蘋果日報》報導，該事故是由於工程車提早進入，停放位置未保持淨空，過於靠近東正線，才會造成區間車撞上。台鐵局長鹿潔身表示，將針對相關人員疏失，進行檢討懲處。