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台東縣有基地承租5年一次大換約 年底到期

2016-12-28  10:14

［記者張存薇／台東報導］台東縣有基地承租5年一次大換約，最新一期將從明年元旦開始，縣府財政及經濟發展處提醒承租戶，儘快與縣府簽約。

縣府財經處財產管理及開發科指出，民眾若於民國82年7月21日在縣有土地有房舍者，即可向縣府承租，每5年換約一次，這期租約到今年底止，依規定要辦理續約。

財產管理及開發科說明，目前全縣承租戶有560戶，其中仍有70戶未完成續約，請民眾儘快辦理，而因為31日為假日，依規定最晚需於明年1月3日前向縣府提出申請，聯絡電話：（089）332080。

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  • 縣有基地承租戶依規定必須在今年底前換約。（記者張存薇攝）

    縣有基地承租戶依規定必須在今年底前換約。（記者張存薇攝）

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