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冷一整天！一張圖讓你了解低溫訊息

「天氣即時預報」也在臉書製圖提醒大家相關訊息。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2016-12-28  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地明顯感到寒意，本次冷空氣更是入冬以來最強的一波，「天氣即時預報」也在臉書製圖提醒大家相關訊息。

「天氣即時預報」表示，颱風水氣目前正在影響全台，最明顯感受到的是沒有「冬陽」，白天的高溫會被冷空氣直接抑制，各地感受會是「整天寒冷」，而這波水氣是層狀的降雨、雨勢不大，都維持在飄雨，偶爾小雨的階段，也因為下雨，各地在溫度的感受上會更低，提醒保暖措施務必完善。

「天氣即時預報」提醒，本次冷空氣強度，比氣象局預估的強非常多，台北測站氣溫甚至已經在昨日，低到12.6°C，提醒這是今年入冬以來最強的一波冷空氣，還要影響至週五（30日）清晨。

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