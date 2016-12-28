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屏東民宅火警 3女一把拉出受困老伯

3名年輕女生奮勇救出一名受困的老伯。（記者葉永騫攝）

2016-12-28  08:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市民族路昨天深夜11點45分一處磚造平房發生大火，57歲的游姓住戶被困在屋內，所幸3名年輕女生經過發現，奮勇將游姓住戶拉出火場，救了老伯一命。

發生火警的地點在屏東市民族路，靠近機場聯外道路的一樓磚造老房子，出入只有小巷道，11時45分發生火警，恰巧有張、蔡、柯3名年輕女生吃完宵夜後準備返家，發現火警後第一時間，張女靠近一看，竟然發現游姓老伯被大火困在屋內，已嚇得全身無法動彈，張女奮勇先將老伯從屋內拉出，蔡、柯2女也幫忙救人，3人將老伯救出火場，現場民眾無不對3人的義舉讚嘆有加，而救護車也立即將游姓老伯送往屏東基督教醫院救治，所幸只有臉、手臂14％二度燒燙傷，情況穩定。

張女說，她抵達現場時看到老伯受困火場，心中只想著趕快救人，並沒有想到危險，也因為儘快將老伯拉出火場，才沒有讓老伯受到更嚴重的傷害。

消防局則是出動屏東、屏二、麟洛、長治等分隊15部消防車、警義消56人前往搶救，火勢在灌救1個小時後於0時49分撲滅，燃燒面積約15坪，金額損失約2萬元，起火原因交由火調科調查處理。

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  • 屏東市民宅火警，消防局出動大批人馬前往灌救。（記者葉永騫攝）

    屏東市民宅火警，消防局出動大批人馬前往灌救。（記者葉永騫攝）

  • 屏東市民族路民宅火警，火勢驚人。（記者葉永騫攝）

    屏東市民族路民宅火警，火勢驚人。（記者葉永騫攝）

  • 火警現場在巷道內，消防人員搶救不易。（記者葉永騫攝）

    火警現場在巷道內，消防人員搶救不易。（記者葉永騫攝）

  • 消防人員破壞鐵門後進入火場內救火。（記者葉永騫攝）

    消防人員破壞鐵門後進入火場內救火。（記者葉永騫攝）

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標題：屏東民宅火警 3女一把拉出受困老伯


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