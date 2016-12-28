桃園機場服務費將漲 航空業：暫時自行吸收
2016-12-28 08:53
〔即時新聞／綜合報導〕桃園國際機場擬調高機場各項服務費，目前已提送到到交通部審核，預料漲幅會在6%~20%，國內航空業者表示，目前航空業不是很景氣，暫不會調漲票價，只能先自行吸收。
根據《經濟日報》報導，桃園機場航機收費費率已逾15年未調整，為籌措擴建及整建費，將調漲降落費、行李設施使用費，不過在停留費和空橋使用費則降低，但以飛機停留兩個小時來算，整體費用仍會上漲6%~20%，此舉是為了讓航機能更有效率使用停機位。
桃機公司以747-400型客機為例，服務費從7萬多變成8.5萬元，跟亞洲主要機場相比，桃機收費仍是最低，就算費用全數反應在票價上，每張票增加約40元。
有國內航空業者表示，目前航空業不是很景氣，成本會先自行吸收，目前還不會調漲票價；但業者也抱怨，半年前就跟桃機反應要分階段調漲，但桃機仍執意如此，一次就漲這麼多。
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