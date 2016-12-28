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入冬最強冷氣團來襲 彭啟明：週五逐漸回溫

天氣風險公司總經理彭啟明在網路發文表示，這波冷空氣預期影響台灣到週四，週五開始才會逐漸回溫。（圖截自氣象局）

2016-12-28  09:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）受到大陸冷氣團影響，各地測站觀測到今年入冬以來的新低溫紀錄，其中最低溫是淡水的10.9度。天氣風險公司總經理彭啟明在網路發文表示，這波冷空氣預期影響到週四，週五開始才會逐漸回溫。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫道，這波冷空氣的強度在今天凌晨達到最強，淡水跌到10.9度，台北12.6度，雖然清晨已經回溫，大多地方在13至14度，高雄屏東還有17至19度。預計今天白天回溫也有限，北部約17至18度，中南部在20度上下。

貼文還說到，今年耶誕節到新年假期之間，北半球大氣尚稱穩定，不過該冷的地方還是偏冷，高緯度區域不少地方出現較過去幾年多雪或低溫的紀錄，台灣則在冷空氣的邊緣，一直到今天才感覺到有點冷。

彭啟明也補充說，這波冷空氣預期影響到週四，週五開始會逐漸回溫，不過溫度不是一下子上升很快，週五之後則會明顯轉晴，一直到1月上旬，天氣都還算不錯，但接下來還是要留意可能會有波冷空氣或水氣接近。

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  • 彭啟明臉書貼文說，週五之後會明顯轉晴，一直到1月上旬，天氣都還算不錯。（圖截自彭啟明臉書）

    彭啟明臉書貼文說，週五之後會明顯轉晴，一直到1月上旬，天氣都還算不錯。（圖截自彭啟明臉書）

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標題：入冬最強冷氣團來襲 彭啟明：週五逐漸回溫


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