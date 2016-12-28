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入冬最強冷氣團 吳德榮：差點就是「強烈大陸冷氣團」

2016-12-28  07:35

〔即時新聞／綜合報導〕淡水今測到入冬以來最低溫的10.9度，氣象專家吳德榮表示，這波大陸冷氣團是入冬以來最強，差一點就是「強烈大陸冷氣團」等級了。

吳德榮在《洩天機教室》表示，昨晚到今晨是這波「大陸冷氣團」最強的時間，淡水出現10.9度的低溫，創入冬平地最低氣溫紀錄，吳德榮說，這是入冬以來最強的「大陸冷氣團」也不為過；台北低溫來到12.6度，吳德榮也說，再低0.2度就會變成「強烈大陸冷氣團」等級了。

平地創下入冬最低溫紀錄，但吳德榮說，3千公尺以上高山，降雪條件不佳，水氣雖足夠、但氣溫不夠低，因此有降「雨」、沒降「雪」。

吳德榮表示，冷氣團將持續影響到週五，明後兩天低溫將略回升1至2度，但各地氣溫仍然是偏低的。今天受到納坦颱風殘餘的中層的水氣移入，再加上低層盛行東北風，天氣也是比較陰冷的。

週五白天起到週六跨年那天，冷氣團逐日減弱，氣溫緩步回升，吳德榮表示，跨年的天氣，東北風逐漸轉偏東風，海面上有水氣，東半部迎風面雲很多，偶有局部雨，迎曙光易受雲層干擾；北部平地天氣還算穩定，為多雲時啨，靠東側的山區雲較多，有一點零星降雨的機率，中南部則天氣晴朗。

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  • 入冬最強的冷氣團，讓台北低溫降到12.6度，氣象專家吳德榮表示，再低0.2度就會變成「強烈大陸冷氣團」等級了。（資料照，記者劉信德攝）

    入冬最強的冷氣團，讓台北低溫降到12.6度，氣象專家吳德榮表示，再低0.2度就會變成「強烈大陸冷氣團」等級了。（資料照，記者劉信德攝）

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