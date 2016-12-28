今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
2016-12-28 06:40
中央氣象局指出，今天受到冷氣團影響，各地測站觀測到今年入冬以來的新低溫紀錄，其中最低溫是淡水的10.9度。 （資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（28日）受到大陸冷氣團影響，各地測站觀測到今年入冬以來的新低溫紀錄，其中最低溫是淡水的10.9度，各地白天高溫也僅有17至21度。
氣象局表示，今天清晨台南以北及宜蘭的低溫普遍降到12至14度，南部及花東地區也只有15至17度，白天高溫方面，北部、宜蘭及花蓮約17至19度，中南部及台東地區約20、21度。降雨部份，今天北部及東半部容易有短暫雨，南部地區及中部局部地區降雨機率提高。
週四（29日）白天北部及宜蘭溫度整天都在19度以下，中南部及花東較前一天回升，高溫約21到24度。降雨方面，水氣逐漸減少，各地降雨面積縮小、降雨較為局部。
空氣品質部分，今天中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|10 ~ 15
|11 ~ 19
|12 ~ 18
|13 ~ 17
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為低中量級。（取自氣象局網站）
今天中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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