12/28 各報重點新聞一覽
自由時報
國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
為支付退休軍公教十八％優存利息，國庫每年要耗費數百億元，十八％優存問題也被視為年金改革的「重中之重」，國家年金改革委員會副召集人林萬億昨宣布，退休軍公教十八％優存利息將儘速走入歷史，最晚在六年內退場，相關修法草案最遲在明年五月前送立院審議。
詳見國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選。
遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制
中國解放軍航空母艦「遼寧號」昨航抵海南島，學者認為，中國解放軍航艦戰力才剛成形，此回接近台灣東部海域只是測試、挑釁，未來還有很長一段路要走，台灣應儘速發展潛艦戰力，才能有效應對區域局勢、滿足打擊航艦戰力需求。
台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
立法院外交及國防委員會前天通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱。台灣智庫昨公布民調則顯示，對於台灣駐外機構名稱，有六十六．七％的民眾支持將駐外機構如「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有五十一％民眾支持「台灣」、三十四．六％支持「中華民國」，僅九％支持「中華台北」。
蘋果日報
怨「父母偏心」棍狂毆 頭浸水 16歲兄殺死15歲妹
台中市發生十六歲哥哥殺死妹妹的人倫悲劇！讀高一李姓少年與小他一歲的妹妹長期爭吵，他不滿父母老是要他禮讓妹妹，認為父母偏心，前天父母出差，兄妹倆因小事爆發口角，他憤而持木棒朝妹妹頭部猛打，見妹妹倒地未死，還拿水桶將妹妹頭壓到水裡，直到無氣息才罷手，事後向警方自首。他接受偵訊時表示想殺妹妹已經很久了，「但現在很後悔，怎真的把妹妹殺死了。」少年偵訊後移送少年法庭，裁定收容少年觀護所。
貧病又被告 全家上吊3死
南投市昨傳出一家三口自殺身亡悲劇，曹姓低收入戶一家三口疑因均有病纏身，加上兒子上月擔任詐騙集團車手被逮，帶給家人極大壓力，三人在住處燒炭不成，再上吊身亡，留下「我們真的累了」等內容的遺書，親友唏噓不已，檢方及法律扶助基金會表示，該男子係詐欺初犯、刑期不至於太重，且家貧又患病，可申請扶助律師免費訴訟，實在不必走上絕路。
聯合報
珍珠港事件75年 安倍、歐巴馬同悼
正在美國夏威夷訪問的日本首相安倍晉三，台灣時間廿八日早上六點與美國總統歐巴馬在珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館悼念珍珠港事件死難者，獻花並發表演說，強調追求和平的意志與兩國的和解。
林全：盤整過後 明年是關鍵年
行政院長林全昨天表示，新政府五月上任後都在盤整和處理、調整過去政權輪替後一些問題，等這階段告一段落後，明年就是建設年，將是非常關鍵的一年，希望現在的紛擾漸漸停下來後，把基礎、方向及定位弄好，三、五年內社會就會看到一些前景；方向對了，人民就會有信心，社會氣氛也會改變。
中國時報
親綠民調公布 親中勢力大過親日
「英川通話」首度國際情勢民調出爐，台灣智庫昨天公布民調，在美、中、日3國中，42.1％民眾認為和美國保持密切關係比較重要，25.8％選擇中國，13.7％選擇日本，相較於5月中旬的調查，美國雖然仍是第一，但比例下降13.5個百分點，中國大陸則上升10個百分點、躍居第二，日本則從第二掉到第三。
謝長廷子 簽運彩欠債千萬
駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲被爆沉迷運彩簽賭積欠千萬債款，甚至為此動用銀行提供北市議員的200萬低利貸款還債，謝長廷妻子游芳枝今年8月還從日本返台，為謝維洲清理欠款，傳出謝長廷得知消息後，氣得大罵兒子。
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