騎機車體感溫度是多少？ 這張圖讓你秒懂！
2016-12-27 23:57
「天氣即時預報」臉書專頁日前發佈了在不同氣溫下，騎機車時的體感溫度。（圖擷取自天氣即時預報臉書專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕大陸冷氣團持續發威，今晚11點15分時，新北市淡水測站測得10.9度，另外，台北測站也已測得12.9度的低溫，氣象局預估越晚會越冷。「天氣即時預報」就為了廣大的機車族做了張「體感溫度」圖表，呼籲機車族要注意保暖。
表格以相對濕度為60%、靜風狀態、無太陽直接照射、非下雨狀態的環境條件來假設計算而成，若以一般人騎車時速50公里來看，在攝氏13度的環境下騎車，體感溫度僅攝氏4度，在攝氏11度的環境下騎車，體感溫度更是僅有攝氏1度！
「天氣即時預報」指出，常騎車的人，面對的會是比環境溫度更低的溫度感受，呼籲機車族要做好保暖措施。
而氣象局指出，今晚到明天清晨是最冷的時候，呼籲民眾注意保暖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 婚姻平權初審過關／反同高喊停止審查 交付公投
- 佔位新招數！？女子竟在座位上留下...
- 淡海輕軌國泰橋新建工程 29日晚間10點路段封閉
- 同志親嘴 柯P：人家喜歡關你屁事
- 台大論文風波 調查最快1月出爐
網友回應
熱門新聞
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 立院外委會通過 政府對外名稱強調台灣
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 趕赴勤務撞車 勇警側倒幸無傷
- 芃芃溫泉 86年重現
- 證券行情表、證券表格
- 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
- 19歲恐怖情人 放火燒女友毀容
- 建仔最快下週返美 續戰大聯盟機會濃
- 點瓦斯燒死密友 運將起訴
- 流感併發重症死亡 桃園首例
- 愛恨一線間／復仇快感很短暫 理智恢復會更痛
- 前清台灣總兵顏鳴皋後人 來台尋親
- 人氣海獅揮毫
- 看好觀光潛力 5業者申建旅館
- 弱視媽帶4稚兒 公廁洗澡、夜市行乞
- 267所校外人行道 全面禁菸
- 留住資金 中國嚴禁「螞蟻搬家」換匯
- 徵樂壇新星 文化局贊助辦音樂會
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之5 莊韻蘋／去你的旅行
- 名家設計 燈會禮賓大使新裝亮相
- 好心提醒路燈故障 阿婆手牽手過街遭撞死
- 苗栗明年有線電視收視費 維持560元
- 中國官媒嗆聲：對台軍事牌還很多
- 耶誕夜豪哥喊寂寞…一個人晚餐
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 迷航10小時 失智婦從大雅騎到苑裡
- 迎戰2017╱中信史耐德 戰績壓力飆破表
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
- NMD搶眼配色 鋸齒鞋底耐用
- 受邀任西班牙藝術節評審 吳天章台客美學發聲
- 人在做 神明真的在看
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 看國際絕景「高美濕地」 公車得等2小時
- 門諾義賣月曆 護理小鮮肉助陣
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 還地變荒地 坐等身價大漲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：騎機車體感溫度是多少？ 這張圖讓你秒懂！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分