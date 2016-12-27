騎機車體感溫度是多少？ 這張圖讓你秒懂！

「天氣即時預報」臉書專頁日前發佈了在不同氣溫下，騎機車時的體感溫度。（圖擷取自天氣即時預報臉書專頁）

2016-12-27 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕大陸冷氣團持續發威，今晚11點15分時，新北市淡水測站測得10.9度，另外，台北測站也已測得12.9度的低溫，氣象局預估越晚會越冷。「天氣即時預報」就為了廣大的機車族做了張「體感溫度」圖表，呼籲機車族要注意保暖。

表格以相對濕度為60%、靜風狀態、無太陽直接照射、非下雨狀態的環境條件來假設計算而成，若以一般人騎車時速50公里來看，在攝氏13度的環境下騎車，體感溫度僅攝氏4度，在攝氏11度的環境下騎車，體感溫度更是僅有攝氏1度！

「天氣即時預報」指出，常騎車的人，面對的會是比環境溫度更低的溫度感受，呼籲機車族要做好保暖措施。

而氣象局指出，今晚到明天清晨是最冷的時候，呼籲民眾注意保暖。